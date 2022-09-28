شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" السعودية تعلن تحويل تطبيق "اعتمرنا" إلى "نسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الحج والعمرة السعودية كافة المعتمرين القادمين من داخل المملكة ومن جميع دول العالم إلى ضرورة تحديث تطبيق "اعتمرنا"، والذى تم تحوله ابتداء من شهر ربيع الأول 1444هـ، ليصبح باسم "نسك".

يأتي التحديث الجديد بعد إطلاق الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لمنصة "نسك"، بهدف تيسير قدوم المعتمرين من كافة أنحاء العالم، وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيًا، وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحقق تطبيق "اعتمرنا" منذ إطلاقه العديد من الأرقام، منها تسجيل أكثر من 21.5 مليون حاج ومعتمر، وإصدار أكثر من 34.4 مليون تصريح لأداء نسك العمرة، علاوة على إصدار 6.4 مليون تصريح للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، فيما بلغ إجمالي أعداد جنسيات ضيوف الرحمن المسجلين في التطبيق 213 جنسية من جميع دول العالم.

ويتزامن التحويل لاسم "نسك" مع إتاحة مواعيد أداء العمرة الجديدة لشهر ربيع الأول من العام الجاري 1444هـ، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، عبر تطبيق "نسك"، وفي إطار جهود الوزارة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين إلى المملكة، ورفع جودة الخدمات بما يضمن تأدية مناسك العمرة بيسر وطمأنينة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتستمر وزارة الحج والعمرة بالشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة على تطوير المنصّات والإجراءات ضمن حلول إلكترونية وخيارات متنوعة تلبي تطلعات وقدرات ضيوف الرحمن، لتسهيل وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن للمعتمرين والزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم زيارة المنصة nusuk.sa للتعرف على كافة الخدمات، وطرق الحصول على تأشيرة العمرة والزيارة من خلالها، مع إمكانية شراء باقة الخدمات والدفع إلكترونيًا، وتشمل: (خدمات السفر والتنقل والتعرف على الفعاليات الثقافية، وغيرها).

كما يُسهل تطبيق "نسك" حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

وتُمكن منصة "نسك" الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار، وستستمر منصة "مقام" في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى "نسك" في مرحلة لاحقة.