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السعودية تستحدث تأشيرة دخول تعليمية للطلاب الأجانب دون كفيل

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القاهرة - سامية سيد - استحدثت الحكومة السعودية تأشيرة دخول تعليمية جديدة للطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في المملكة، دون أن يحتاجوا لكفيل سعودي، ما يسهل عليهم دخول المملكة التي تمتلك عشرات الجامعات الحكومية المرموقة والخاصة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري، استحداث تأشيرة تعليمية طويلة المدى أو قصيرة المدى، ويستثنى حاملها من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل".

وأوضحت أن التأشيرة التعليمية الطويلة المدى تمنح للطلاب، والباحثين، والخبراء، لأغراض الدراسة الأكاديمية والزيارة البحثية، بينما تمنح التأشيرة التعليمية القصيرة المدى للطلاب والباحثين والمتدربين الزائرين لأغراض دراسة اللغة والتدريب والمشاركة في البرامج القصيرة وبرامج التبادل الطلابي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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