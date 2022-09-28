استشهاد فلسطينى ثان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني ثان برصاص الاحتلال الجيش الإسرائيلي في جنين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، استشهاد مواطن وإصابة 9 بجروح بينهم حالتين خطيرتين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لـ"جنين" شمال الضفة الغربية.

كان رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، قال إنه يتعين على من يدعي أنه يؤمن بحل الدولتين، أن يوقف الاستيطان ويرفع الحصار عن "غزة" ويفتح "القدس" أمام أهلها منهيا حصارها، ويوقف الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والتي بلغت ذروتها صباح اليوم.



وأضاف اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، أنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته على جرائمه، داعيًا منظمة الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، إلى وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق.



وتطرق إلى اجتماع المانحين في نيويورك، وقال إنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، وما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح إداري ومالي ومؤسساتي.