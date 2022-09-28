شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة 9 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد مواطن وإصابة 9 بجروح بينهم حالتان خطرتان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لـ"جنين" شمال الضفة الغربية، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الأمريكية.

كان رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، قال إنه يتعين على من يدعي أنه يؤمن بحل الدولتين، أن يوقف الاستيطان ويرفع الحصار عن "غزة" ويفتح "القدس" أمام أهلها منهيا حصارها، ويوقف الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والتي بلغت ذروتها صباح اليوم.



وأضاف اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، أنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته على جرائمه، داعيًا منظمة الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، إلى وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق.



وتطرق إلى اجتماع المانحين في نيويورك، وقال إنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، وما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح إداري ومالي ومؤسساتي.