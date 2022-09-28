شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد دعم مساعي إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة الروسية- الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء السعودي على دعم المملكة للمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، ومواصلة المساهمة على الصعيد الإنساني في تخفيف الآثار الناجمة عنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض خلال اجتماعه بمدينة جدة، نتائج مشاركة المملكة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وما أبرزته خلالها من التأكيد على الاستمرار بدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العالم، والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعداً للشعوب والأجيال القادمة.



من جانبه، أضاف وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس شدد على مضامين البيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، وما اشتملت عليه من إدانة التعزيزات العسكرية لميليشيا الحوثي وهجماتها داخل اليمن ما يهدد بعرقلة الهدنة، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها، والتنفيذ الكامل لشروطها.