شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية يبحث هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية الشراكة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.



وكتب أخنوش في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن هذا الاتصال الهاتفي “كان للتأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي”.



وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قامت في فبراير الماضي بزيارة إلى الرباط أجرت خلالها محادثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة.



وأكدت فون دير لاين خلال لقاء صحفي مشترك مع أخنوش عقب مباحثات أجرياها ، إرادة الاتحاد الأوروبي مواصلة تعميق الشراكة “الاستراتيجية والوثيقة والمتينة” مع المغرب.



يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في 27 يونيو 2019 في بروكسيل “الشراكة الأورو- مغربية من أجل ازدهار مشترك” والتي تعد إطارا قانونيا جديدا ينظم العلاقات الثنائية.



وتتمحور هذه الشراكة حول أربعة مجالات مهيكلة، تتمثل في تقارب القيم، والتقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، والمعرفة المشتركة، ثم التشاور السياسي والتعاون المتقدم في قضايا الأمن.



كما تقوم هذه الشراكة على محورين رئيسيين يشملان التعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ، والتعاون في مجال التنقل والهجرة.