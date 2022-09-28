شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Oppo A17.. سعر ومواصفات هاتف أوبو "الاقتصادي" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت أوبو عن هاتفها الجديد Oppo A17، والذي يعد من أرخص الأجهزة الذكية التي تقدمها الشركة الصينية.

ظهر Oppo A17 في تسريبات يوم السبت الماضي، والآن أصبح رسميا، بعد أن كشفت أوبو عن تفاصيل الجهاز وسعره الرسمي.

يأتي الهاتف الذكي Oppo A17 مع مجموعة شرائح Mediatek وبطارية كبيرة وكاميرات مزدوجة، ولوحة خلفية تحتوي على نسيج يشبه الجلد.

تم تصميم هاتف Oppo A17 حول شاشة LCD مقاس 6.56 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.

ويتميز الهاتف Oppo A17 بوجود كاميرا سيلفي 5 ميجابيكسل f / 2.2 مع تركيز ثابت، ويحتوي الجزء الخلفي للجهاز على كاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل f / 1.8 ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل.

مجموعة شرائح الهاتف هيليو G35، هي نفسها الموجودة في هواتف الشركة السابقة A16 وA16s وA16K.

ويأتي هاتف أوبو Oppo A17 بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، بينما تبلغ مساحة التخزين 64 جيجابايت.

يتميز هاتف Oppo A17 بفتحتين لبطاقتي SIM وهناك مساحة تخزين إضافية تصل إلى 1 تيرابايت من خلال بطاقة micro SD.

بطارية A17 تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، ويتم شحنها من خلال منفذ USB صغير.

وتشمل المزايا الأخرى لهاتف أوبو ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مضمن في مفتاح التشغيل وColorOS 12.1 المستند إلى Android 12.

توفر الجزء الخلفي المصنوع من الجلد في هاتف Oppo A17 بألوان Lake Blue وMidnight Black.

الهاتف متوفر حاليا في ماليزيا بسعر 599 رينجت ماليزي أي نحو 130 دولارا (2534 جنيها مصريا).