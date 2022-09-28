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مواجهات بين شبان القدس وقوات الاحتلال فى بلدة سلوان جنوبى الأقصى

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القاهرة - سامية سيد - اندلعت، مساء الثلاثاء، مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "سلوان"، الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك، في ثاني أيام عيد رأس السنة "العبرية". 

وقالت مصادر بالقدس إن قوات الاحتلال اقتحمت حي "بطن الهوى" في البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، قبل أن تغلق الحي، دون أن يُبلغ عن إصابات. 


وفي بلدة "الطور" بالقدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد غيث، فيما تم إبعاد شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك بعد التحقيق معهما. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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