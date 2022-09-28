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Oppo K10 يتصدر.. أرخص تشكيلة هواتف من أوبو في مصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد ما شهدته الأسواق المصرية من موجات في ارتفاع الأسعار مؤخرا، أصبح الاتجاه الغالب حاليا للهواتف الاقتصادية بأقل سعر، وخاصة أوبو.

 

ويشمل ذلك تشكيلة هواتف تعتبر أرخص ما تتيح ماركة أوبو الصينية للسوق المصرية خلال عام 2022 الجاري، وتشمل ما يلي من هواتف:


أوبو K10

 

يتاح هاتف أوبو K10 ضمن تشكيلة أرخص هواتف شركة أوبو في مصر هذا العام، بسعر يصل لنحو 3900 ألف جنيه.

الهاتف يتاح بثلاث كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجابيكسل للأعلى منها، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

 


أوبو A55 4G

 

ضمن القائمة يأتي أيضا هاتف أوبو A55 4G بين أرخص هواتف أوبو في مصر، بسعر نحو 5 آلاف جنيه.

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الهاتف يطرح بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم قدرة التصوير بدقة 1080 بكسل، مع كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل.


أوبو A96 5G

 

من ضمن تشكيلة هواتف أوبو رخصيه التكلفة في السوق المصرية، يتاح أيضا، هاتف أوبو A96 5G الذي يتوفر بسعر 6،400 ألف جنيه.

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ويعمل الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، ويدعم بطارية بسعة 4500 مللي أمبير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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