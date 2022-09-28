شكرا لقرائتكم خبر عن الأمارات وكازاخستان تبحثان جذب الاستثمارات والتعاون في المجال المصرفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس الوزراء الكازاخستاني علي خان سمعيلوف، بوفد إماراتي برئاسة محافظ البنك المركزي للبلاد خالد محمد بلعمى التميمي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء الكازاخستاني -وفق ما نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية أن الاجتماع ركز على قضايا جذب الاستثمارات وتعزيز الاتصالات بين دوائر الأعمال في البلدين والتعاون في المجال المصرفي.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن الاجتماع.