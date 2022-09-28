شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال 105 إرهابيين خلال العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مقتل 105 إرهابيين خلال العمليات الأمنية منذ بداية العام الجاري.



وأوضح الناطق باسم الجهاز صباح النعمان، حسبما أفادت قناة (العراقية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء أنه تم تنفيذ 216 عملية أمنية ضد الإرهابيين منذ بداية العام الجاري، حيث تضمنت حصيلة العمليات اعتقال 105 إرهابيين، وقتل 53 آخرين، وتدمير 116 وكرا إرهابيا، مبينا أن أغلب العمليات كانت في القاطع الشرقي لمحافظات ديالى وجنوب كركوك والموصل.



وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في مختلف المحافظات لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.