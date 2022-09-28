شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يدعو لتزويد الأسواق بالسلع والتصدى للمحتكرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس التونسى قيس سعيد على مسألة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى بدون جزاء.

وأشار، خلال لقاءه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى عدد من الأزمات التي يتم افتعالها بهدف توظيفها سياسيا، مبرزا أن الشعب لم تعد تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها ومن يريد الاستفادة منها.

ودعا سعيد الحكومة إلى تقييد واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول.