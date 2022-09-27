شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن تدريب عناصر من حرس الحدود اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن تدريب 12 عسكريا من حرس الحدود اليمنيين.



وقالت السفارة - على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (اليمن الفضائية) اليوم الثلاثاء - إن "الخبراء الأمريكيين دربوا 12 من حرس الحدود اليمنيين على إدارة مسرح الجريمة والتعرف على العبوات الناسفة وتفتيش المركبات وتحليل وثائق السفر".



وأضافت أن الدورة التدريبية عقدت في كازاخستان بشراكة بين مستشاري أمن الحدود التابعين لوزارة الخارجية الأمريكية ومعهد تدريب حرس الحدود الكازاخستاني.