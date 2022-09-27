شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة مسيرة فى محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة فى محيط المنطقة الخضراء الواقعة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم ـ إنه "تم إسقاط طائرة في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "السفارة الأمريكية قامت بإطلاق صافرات الإنذار عقب سقوط هذه الطائرة"، دون أن يشير المصدر إلى الخسائر أو الأضرار التي وقعت جراء هذا أو الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة المسيرة في هذه المنطقة.

وتتعرض المنطقة الخضراء شديدة التحصين بين الحين والآخر - والتي تضم مقار حكومية والعديد من البعثات الدبلوماسية من بينها السفارة الأمريكية والبريطانية - إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون، مما يسفر عن وقوع أضرار بشرية ومادية كبيرة في وسط العاصمة بغداد.

من جهة أخري، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على 105 إرهابيين، وقتل 53 آخرين، وتدمير 116 وكرا، جراء تنفيذ 216 عملية، منذ بداية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "أغلب العمليات التي تم تنفيذها كانت استباقية، ومعظمها كانت في ديالى وجنوب كركوك والموصل".

وأضاف النعمان أن "أولويات الجهاز تتجه نحو استمرار الضغوط على فلول داعش، خاصة من خلال العمل الاستخباري، ومنع حرية الحركة للتنظيم من منطقة إلى أخرى"، لافتا إلى أن "ملف الحدود من اختصاص وزارة الداخلية وخاصة قوات الحدود"، موضحا أن "الجهاز يراقب في ذات الوقت تحركات الإرهابيين، وما يحصل عليه من معلومات استخبارية يدعم به القوات الأمنية".

وأوضح أن المؤشرات تبين أن عملية التسلل من العراق إلى سوريا وبالعكس قليلة جداً قياساً على ما كان عليه الوضع سابقاً.