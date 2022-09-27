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رئيس الجزائر يوجه دعوة للعاهل المغربى للمشاركة بالقمة العربية

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى العاهل المغربى الملك محمد السادس، للمشاركة فى أعمال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر فى الأول والثانى من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، سلم رسالة الدعوة الموجهة إلى الملك محمد السادس، خلال لقائه في الرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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