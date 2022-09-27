شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر يوجه دعوة للعاهل المغربى للمشاركة بالقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى العاهل المغربى الملك محمد السادس، للمشاركة فى أعمال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر فى الأول والثانى من شهر نوفمبر المقبل.