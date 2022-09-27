شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة بمدينة الزاوية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع جامعة الدول العربية بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة التي تشهدها مدينة الزاوية الليبية منذ مساء يوم الأحد الماضي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي الوقت الذي تُعزي فيه الجامعة ذوى الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تجدد الدعوة لجميع الفاعلين بالسعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ضرورة إنهاء حالة المواجهات المسلحة الدموية التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وسواها من المدن الليبية، من خلال العمل على تحصين إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، ضد خطر الانهيار الداهم، وأهمية سعي المؤسسات الليبية الحثيث والعاجل نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلباً محلياً ودولياً مُلحاً.