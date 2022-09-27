شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع: لبنان يحتاج لرئيس سياسى.. ومستعد للترشح للرئاسة إذا توافقت أكثرية المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية إذا توافقت أكثرية المعارضة على ذلك، مشيرا إلى أنه سبق وأن طرح برنامجه الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية السابقة و الذى خاض به الحزب الانتخابات النيابية الأخيرة، مشددا على أنه قادر على إدارة أمور البلاد حال وصوله إلى سدة الرئاسة.

وأضاف جعجع - الذي يمتلك حزبه الكتلة المسيحية الأكبر بمجلس النواب - في تصريحات تلفزيونية أن هدفه ليس أن يصبح رئيسا للجمهورية بل أن يكون للدولة رئيس ، مشيرا إلى أن لبنان وصل إلى مرحلة لا مكان فيها للطموحات الشكلية ، وأصبح بأمس الحاجة إلى رئيس جمهورية جديد يبدأ بمسار مغاير ويحدث تغييرا جذريا ويكسر الممارسة الحاصلة اليوم، مشددا على أن المطلوب رئيس سياسي بامتياز لا رئيس تكنوقراط.

وشدد على ضرورة وجود رئيس قادر على أخذ القرار، مؤكدا أن هناك أكثر من اسم لديه المواصفات المطلوبة وأبرزها أن يكون قوياً ومستقيماً وألا يفكر بإرضاء الآخرين.

وحول ترشيح قائد الجيش اللبناني للرئاسة، قال جعجع أن العماد جوزاف عون إذا كانت له حظوظ للوصول إلى الرئاسة فلن يكون حزب القوات ضده، مشيرا إلى أن حزبه يفضل الذهاب إلى مرشح سياسي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا مجلس النواب اللبناني إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد غد /الخميس/ خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل بعد 6 سنوات في السلطة.