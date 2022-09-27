شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طريقة للتخلص من الصداع من دون أدوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن طبيب الأعصاب الروسي بافل خوروشيف، أنه يمكن التخلص من الصداع بمساعدة الماء.

طريقة للتخلص من الصداع من دون أدوية



ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الصداع قد يشير إلى مرض خطير. لذلك من الأفضل عند الشعور بالصداع استشارة طبيب أخصائي لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب. ولكن في أحيان كثيرة لا يشير ألم الرأس إلى مرض ما، بل يشير إلى نقص الماء في الجسم. ويوضح كيف نتعامل مع الصداع.



ويقول، "عند شعور الشخص بصداع حاد، عليه تذكر كمية الماء التي شربها في نفس اليوم. فإذا تبين أنها فنجان القهوة في الصباح والساعة تشير إلى الثالثة والنصف بعد الظهر مثلا، فعليه شرب كوبين كبيرين من الماء أو الشاي. كما عليه التنفس بعمق لزيادة تشبع الدم بالأكسجين".

ووفقا له، سوف يزول الصداع بعد مضي 40-60 دقيقة، على شرب كمية كافية من الماء.

وينصح الطبيب بعدم تناول الدواء من دون وصفة طبية.

ويقول، "أولا، تناول هذا الدواء أو ذاك لعلاج الصداع من دون استشارة الطبيب، قد يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالصحة. وثانيا، إذا اعتاد الشخص على" تعاطي" أدوية مختلفة أثناء نوبات الصداع فلن يتعود على شرب الكمية المطلوبة من الماء".

ويضيف، قد لا يكون الصداع النتيجة السلبية الوحيدة لنقص السوائل في الجسم.

ويقول، "ترتبط العديد من الاضطرابات الصحية في الجسم بقلة تناول الماء. فنحن على مدار السنة نشرب كمية قليلة من الماء عادة، ما يؤثر في عملية إمداد أنسجة وأعضاء الجسم وبالتالي تظهر الاضطرابات والمشكلات الصحية المختلفة".

أعلنت الدكتورة آنا لاتسينوفا، أخصائية طب الأذن والصداع، أن الجوع والتوتر النفسي يمكن أن يسببا الصداع والصداع النصفي. وتوضح كيفية التعامل معهما.

وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن الالتزام باتباع نظام معين يساعد على التعامل بفعالية مع الصداع والصداع النصفي.

وتقول، "عندما نتحدث عن نظام ما، لا نعني فقط الالتزام بوقت معين للنوم والاستيقاظ، مع أن هذا مهم جدا، لأن قلة أو زيادة فترة النوم تسبب الصداع النصفي. ولكن من الضروري أيضا الالتزام بنظام عمل وراحة أيضا وكذلك وقت تناول الطعام".

وتضيف، يمكن أن يكون سبب الصداع التوتر النفسي والجوع وقلة النوم أو زيادته وكذلك الهواء المحبوس والضوء الوامض. كما يمكن أن يكون السبب أطعمة ومشروبات، مثل الجبن الصلب أو النبيذ الأحمر والنبيذ الغازي (الفوار).

وتشير إلى أن الصداع قد يكون بسبب الإفراط بتناول القهوة. لذلك لا ينصح بتناول أكثر من أربعة فناجين من القهوة في اليوم. ولكن القهوة في نفس الوقت يمكن أن تساعد في حالات الصداع والصداع النصفي النادرة.

وتقول، "يمكن أن يزيد الجهد البدني من الصداع. لذلك إذا كان الشخص يعاني من الصداع أو الصداع النصفي فعليه الخلود للراحة. ولكن التمارين الرياضية الهوائية في الفترة بين نوبتي الصداع يكون لها تأثير وقائي جيد من الألم".

وتنصح الأخصائية، في حالة الصداع المزمن، الخضوع لدورة العلاج المعرفي السلوكي، الذي يفيد في التغلب على التوتر النفسي والتخلص من التوتر العصبي، المحفز للصداع.

أعلنت الدكتورة إليزافيتا بويكو، أخصائية طب الأعصاب في المركز الطبي الأوروبي، أن أسباب الصداع النصفي في الصيف هي الضوء الساطع واحتباس الهواء وقلة استهلاك السوائل.

ووفقا لها هذه العوامل الثلاثة هي السبب في الشعور بالصداع النصفي في أيام الصيف الحارة. لذلك تنصح بعدم البقاء فترة طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، مشيرة إلى أن استخدام النظارات الشمسية يخفف من أعراض الصداع النصفي المرتبطة بعدم تحمل ضوء الشمس الساطع.

وتقول، "النظارات الشمسية ذات اللون الوردي أو القريبة منه تحجب الجزء الأزرق من طيف الشمس، أي الذي يسبب عند بعض الناس الصداع النصفي والصداع".

وتشير الأخصائية إلى نتائج دراسة علمية أجريت عام 2021 وكانت مكرسة لتحديد التأثير الإيجابي للضوء الأخضر في حياة المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي، وتنصح بدلا من البقاء تحت أشعة الشمس، بالتجوال في أماكن تظللها الأشجار الخضراء.

وتضيف، كما أن عدم تناول كمية كافية من السوائل يسبب الصداع النصفي. لذلك يجب شرب الماء ليس فقط عند الشعور بالعطش، بل بصورة منتظمة خلال النهار.

وتشير الأخصائية، إلى أن احتباس الهواء "الخنقة" يسبب الصداع النصفي أيضاـ لعدم وجود كمية كافية من الهواء النقي المتجدد، لذلك يجب تهوية الغرف بفتح النوافذ أو تشغيل مكيفات الهواء، بصورة دورية لمنع احتباس الهواء فيها، وللحصول على هواء نقي باستمرار.