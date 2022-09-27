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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة ألكسندرا بوريغا، أخصائية الطب الرياضي، أنه يمكن مقارنة خصائص البروكلي بخصائص لحم البقر وبيض الدجاج.

لهذا السبب.. يفضل تناول البروكلي

وتشير الأخصائية الروسية، إلى أن البروكلي يحتوي على فيتامينات PP وU وبيتا كاروتين، حيث يتفوق هذا النوع من الكرنب من هذه الناحية على بقية الخضروات. كما أن البروكلي مصدر مهم للبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد، حيث يحتوي على نسب منها تعادل الموجودة في القرنبيط. ولكن البروكلي يتفوق على القرنبيط باحتوائه على ضعف ما يحتويه القرنبيط من الأملاح المعدنية والبروتين.

وتضيف الأخصائية، بفضل احتواء البروكلي على الكلوروفيل، يؤثر إيجابيا في تكوين الدم، والأحماض الأمينية التي يحتويها تجعله شبيها بلحم البقر من حيث تأثيره في الجسم. كما أنه يحتوي على الليسين والإيوليسين بنسب تعادل الموجودة في البيض.

وأخيرا تشير إلى أن البروكلي يمنع زيادة الكوليسترول "الضار" في الجسم.

يمكن أن يكون البروكلي عنصرا أساسيا في أي حمية غذائية، لأنه غني بالعناصر الغذائية الطبيعية التي تعزز صحة الجسم بطرق مختلفة.

ومنذ فترة ليست بالبعيدة نشرت نتائج دراسة علمية، تثبت بأن البروكلي يساعد حتى في مكافحة الفصام لاحتوائه على مركب سولفورافان الذي يصحح التوازن الكيميائي في الدماغ المرتبط بالفصام.

كما أثبتت الدراسة أن البروكلي يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، عن طريق تخفيض ضغط الدم وتقليل مستوى الدهون الثلاثية.

وينصح الأشخاص الذين يعانون من التهابات مختلفة بتناول البروكلي، لأنه يحتوي على مادة غلوكورافانين المضادة للأكسدة، التي تكافح الالتهابات وتقوي مناعة الجسم في مكافحة الاجهاد التأكسدي.

كما يفيد البروكلي في تحسين صحة الجهاز الهضمي، لذلك ينصح بإضافته إلى مختلف الأطباق، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في جهاز الهضم والإمساك والقرحة والتهاب المعدة وحتى سرطان الأمعاء.



وأخيرا، البروكلي يفيد حتى المصابين بمرض السكري لأنه يخفض مستوى الإجهاد التأكسدي والدهون الثلاثية وهذا مهم جدا في حالة الإصابة بمرض السكري.

وعموما يمكن القول بأن البروكلي أحد أفضل المواد الغذائية المفيدة للجسم، حيث إضافة لدوره في تعزيز مناعة الجسم يحتوي على سعرات حرارية قليلة (كوب واحد من البروكلي المطبوخ يعطي 40 سعرة حرارية فقط). كما يزود الجسم بفيتامينات C

وA وK، إضافة إلى نسبة عالية من البوتاسيوم التي تفيد في تحسين صحة الجهاز العصبي للإنسان.

وغالبا ما ينصح الأطباء بشراء الأنواع الطازجة من البروكلي وغسله جيدا ويفضل طبخه بالبخار دقائق معدودة لكي لا يفقد مواده المفيدة. ويفضل تناول ثلاث وجبات منه في الأسبوع.

وضع خبراء الجمعية الأوروبية للتغذية وخبراء أمراض الجهاز الهضمي، قائمة بأفضل المواد الغذائية لصحة الإنسان.

ويقول الخبراء إنهم أخذوا بالاعتبار كمية العناصر المفيدة في هذه المواد، وأيضا درجة امتصاصها في الجسم.



1- الطماطم (البندورة): غنية بالألياف والبوتاسيوم وتحتوي على مركب الليكوبين المضاد النشط للأكسدة، كما له خواص مضادة للسرطان. وتناول الطماطم بصورة منتظمة مفيد جدا لصحة وعمل القلب.

2- الشوفان: تحتوي بذوره على نسبة عالية جدا من البروتينات النباتية والألياف التي تساعد في تطبيع ضغط الدم وتحسين عمل الجهاز الهضمي. لذلك ينصح الخبراء بتناول الشوفان 2-3 مرات في الأسبوع.

3- الكيوي: فاكهة مشبعة بفيتامينات A وC وE، وتحتوي بذورها على أحماض دهنية غير مشبعة "أوميغا-3". وهي مفيدة جدا لمن يعاني من ضغط الدم العالي وآلام المفاصل.

كيوي

4- العنب: يمنع تناول العنب تكون الجلطات، ونظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة يحمي الجسم من الأورام الخبيثة.

5- الأسماك والمأكولات البحرية: يكفي تناول هذه المواد 1-2 مرة في الأسبوع لتحسن الصحة. وتحتوي المأكولات البحرية على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميغا-3" المهمة لحماية القلب والأوعية الدموية.

6- البروكلي: هذا النوع من الملفوف (الكرنب) يحتوي على مركب سولفورافان الذي يحمي الخلايا من الأورام السرطانية ويقتل البكتيريا المسببة لقرحة المعدة.

7- أفوكادو: تحمي الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في ثمار الأفوكادو القلب والأوعية الدموية. كما تحتوي على مواد مغذية نباتية تمنع الجذور الحرة من التسلل إلى خلايا الجسم، وجعلها عرضة للأورام.

خبراء يحددون أكثر 10 مواد غذائية فائدة للصحة

أفوكادو

8- الخضروات الورقية: مصدر هام لعدد كبير من الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة للجسم.

9- الثوم: يمنع تناوله تكاثر البكتيريا ويحسن القدرة الجنسية ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

10- زيت بذور الكتان: يساعد هذا الزيت في سرعة تنظيف الكبد من المواد الضارة، كما أن مستوى الأحماض الدهنية غير المشبعة فيه أعلى منه في الأسماك.