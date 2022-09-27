شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يشيد بموقف اليابان من السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات، التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة إعادة تحريك عملية السلام على أساس حل الدولتين، مشيدا بموقف اليابان الداعم لجهود السلام، جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بحثا خلاله علاقات الصداقة المتينة والممتدة بين البلدين ومجمل التطورات إقليميا ودوليا.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، في تصريحات في بداية اللقاء الذي عقد بقصر أكاساكا، عن تعازيه بوفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، مشيدا بدوره في بناء جسور التعاون والتنسيق مع الأردن والمنطقة، مؤكدا الحرص على البناء على جهود رئيس الوزراء الأسبق الراحل بمواصلة توسيع التعاون والشراكة بين الأردن واليابان في المجالات كافة، مشددا على أن الأردن هو الحليف والصديق لليابان وشعبها.

بدوره أكد رئيس الوزراء الياباني، في بداية اللقاء، تطلع بلاده لتعزيز الشراكة مع الأردن، مستذكرا حرص رئيس الوزراء الأسبق على توطيد العلاقات مع الأردن كمحور للاستقرار في الشرق الأوسط، ومشددا على أهمية البناء على هذه الجهود.

وأشار رئيس الوزراء كيشيدا إلى العلاقات الوطيدة بين العائلة الإمبراطورية في اليابان والعائلة الملكية في الأردن، معربا عن شكره للعاهل الأردني على زيارته لطوكيو للمشاركة في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الأسبق آبي.

وعبر الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء الذي حضره الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشئون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له، عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في العديد من البرامج التنموية.

وتم التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلم العالميين، وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في طوكيو لينا عناب.

ويزور الملك عبدالله الثاني اليابان للمشاركة في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، التي ستقام في طوكيو اليوم بحضور قادة ومسئولين من مختلف دول العالم.