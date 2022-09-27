شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 11 إرهابيا من مليشيات الشباب فى عملية عسكرية بـ"هيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى، مقتل 11 من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية بمحافظة هيران وسط البلاد.

وأوضح الجيش - فى بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أنه تم تنفيذ العملية العسكرية بمنطقة (بُق أقبلي) حيث تمكنت قوات الكوماندوز الخاصة من إحراق عربة "لاندكروزر" عسكرية وفرت منها المليشيات ، مضيفا أن تحرير منطقة (بُق أقبلي) يعني أن الإرهابيين فقدوا السيطرة على مدينة استراتيجية مهمة.

وأشار البيان إلى أن الجيش يشن عمليات عسكرية موسعة للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة من كافة محافظات البلاد.