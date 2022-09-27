شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى: انتخابات مجلس الأمة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء الكويتى جاهزية جميع الترتيبات على مستوى وزارات الداخلية والعدل والبلدية والصحة والتربية والإعلام لإنجاح العملية الانتخابية التى سوف تنطلق الخميس، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقي الدكتور أحمد الهاجرى، أنه سيتم إصدار شهادة لمن يهمه الأمر صالحة لمدة يوم واحد لمن فقد جنسيته الأصلية لتمكينه من الإدلاء بصوته، ومن الأهمية توافر البطاقة المدنية.

وأوضح الهاجري أن بيانات الناخبين متوافرة على تطبيق «سهل» وهي: الدائرة، رقم الجدول، مكان الاقتراع، رقم القيد، ورقم اللجنة، إلى جانب توفير خط ساخن يعمل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء للرد على استفسارات الناخبين.

وسيبدأ التصويت من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وستستمر عملية الانتخاب بعد الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.

وحسب القانون تحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها.

وقرر مجلس الوزراء إسقاط الأقساط المتبقية على الشهداء في «السكنية» و«الائتمان» والمراد تكريمهم.