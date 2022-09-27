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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يأمل الباحثون بتطوير طريقة جديدة للمساعدة في تحديد مستويات الأكسجين لدى المريض عن طريق استخدام فلاش الكاميرا على هواتفهم الذكية.

باحثون: طريقة جديدة لقياس مستويات أكسجين الدم باستخدام كاميرا الهاتف



يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين في الدم إلى تضيق الشرايين الرئوية، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي ارتفاع ضغط الدم الرئوي. وإذا تُرك ارتفاع ضغط الدم الرئوي دون علاج، فقد يتسبب في فشل القلب والذي يمكن أن يكون قاتلًا.

والأشخاص الأصحاء لديهم ما لا يقل عن 95% من تشبع الأكسجين طوال الوقت، ولكن هناك عدد من الحالات الصحية التي تضعف فيها هذه الوظيفة، مثل كورونا أو الربو. وعندما ينخفض تشبع الأكسجين، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى عناية طبية.

و في دراسة جديدة في كل من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وجد الباحثون طريقة منزلية سهلة لفحص مستويات الأكسجين في الدم ببساطة عن طريق استخدام فلاش هاتفك الذكي. وتتيح هذه الطريقة الجديدة للمستخدم التحقق من مستويات الأكسجين عدة مرات في اليوم ويمكن أن تساعد في مراقبة أعراض كورونا على سبيل المثال.

و تتضمن هذه التقنية وضع المشاركين اصبعهم فوق الكاميرا واستخدام وظيفة الفلاش، والتي تستخدم خوارزمية التعلم العميق لفك تشفير مستويات الأكسجين في الدم. ولاحظ الباحثون أن طريقة الهاتف الذكي تنبأت بشكل صحيح بما إذا كان الشخص يعاني من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بنسبة 80% من الحالات.

وأحدث هذا الاكتشاف ضجة في المجتمع الطبي نظرًا لسهولة الوصول إليه، حيث يمتلك كل شخص تقريبًا هاتفًا ذكيًا وبالتالي الوصول إلى هذه التقنية التي من المحتمل أن تنقذ حياة الكثيرين.

وقال كبير الباحثين إدوارد وانغ "الكاميرا تسجل مقطع فيديو: في كل مرة ينبض قلبك، يتدفق دم جديد عبر الجزء المضاء بالفلاش. وتسجل الكاميرا مقدار امتصاص الدم للضوء من الفلاش في كل قناة من القنوات الملونة الثلاثة التي يقيسها: الأحمر والأخضر والأزرق، ثم يمكننا إدخال قياسات الكثافة هذه في نموذج التعلم العميق لدينا".

وقال جيسون هوفمان، المؤلف الرئيسي المشارك في الدراسة "تظهر بياناتنا أن الهواتف الذكية يمكن أن تعمل بشكل جيد في نطاق العتبة الحرجة. بهذه الطريقة يمكنك الحصول على قياسات متعددة بجهازك الخاص إما دون تكلفة أو بتكلفة منخفضة. وفي عالم مثالي، يمكن نقل هذه المعلومات بسلاسة إلى عيادة الطبيب".

ويأمل الفريق في مواصلة هذا البحث عن طريق اختبار الخوارزمية على المزيد من الأشخاص، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

الإثنين 26 سبتمبر 2022 / 08:4024- منال داود

قالت دراسة صينية حديثة إن المصابين بالسكري من النوع2 يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالخرف إذا اتبعوا خيارات صحية في نمط الحياة، وخاصة: التدخين والوزن.

ووفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي"، تعد الإصابة بمرض السكري أيضًا عامل خطر للإصابة بالخرف، وخاصة السكري من النوع الثاني.

واعتمدت الدراسة على بيانات 160 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، متوسط أعمارهم 60 عامًا، وبينهم 12 ألف مصاب بالسكري من النوع2، وتمت متابعة بياناتهم لمدة 12 عامًا.

ووجدت النتائج أن اتباع العادات الحياتية التالية يقلل خطر إصابة مريض السكري بالخرف:

• عدم التدخين.

• تفادي استهلاك الكحول.

• النشاط البدني المنتظم.

• تناول نظام غذائي صحي.

• الحصول على قسط كافٍ من النوم.

• اتباع سلوك أقل خمولًا.

• وجود اتصال اجتماعي متكرر.

وعرّف فريق البحث من جامعة شنغهاي النشاط البدني المنتظم بأنه ممارسة التمارين المعتدلة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، مثل المشي أو ركوب الدراجة، أو التمارين المكثفة لمدة 75 دقيقة كل أسبوع.

تعتبر جراحة ضرس العقل من الإجراءات الجراحية البسيطة التي يتم إجراؤها يوميًا في العيادات الخارجية، إلا أن هذه الجراحة قد تكون معقدة للغاية في بعض الحالات تبعًا لموضع الضرس، ولذلك فإنها قد تكون مؤلمة وقد تستغرق عملية الشفاء والتئام الجرح وقتًا طويلًا.

وإلى جانب النظام الغذائي الصحي يمكن القيام ببعض الإجراءات، التي تساعد في التئام الجرح بسرعة، وفقًا للجمعية الألمانية لجراحة الفم والوجه والفكين.

ويعتبر طعام الأطفال الخفيف أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بعد جراحة ضرس العقل، لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين من أجل التئام الجرح بسرعة. ومن ضمن الأطعمة المناسبة لذلك السبانخ والبروكلي واللفت والأسماك الدهنية مثل السلمون الرنجة.

عوامل لتسريع الشفاء

وعلى الجانب الآخر نصحت الجمعية الألمانية بالابتعاد عن الأطعمة الحارة والمتبلة والمشروبات، التي تحتوي على الكافيين والشاي الأسود ومشروبات الطاقة، ونصح أيضا بتناول كمية كافية من السوائل والماء من أجل تحسين عملية التمثيل الغذائي والاستفادة من قوة الشفاء بالجسم، كما أن الشاي الأخضر البارد يساعد في عملية التبريد الخارجي للخد.

وتعتبر الراحة التامة لبضعة أيام من الأمور المهمة بعد جراحة ضرس العقل، وبعد ذلك يمكن للمرء البدء في الحركة البسيطة مثل التنزه أو المشي أو ركوب الدراجات والركض، مع التخلي عن الرياضات، التي تتطلب الاحتكاك الجسدي مثل كرة القدم وكرة السلة لبضعة أسابيع.