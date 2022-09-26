الحلبوسى: من حق النواب الجدد اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقى

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب العراقي المستقيل محمد الحلبوسي، الاثنين، إن من حق النواب الجدد اختيار رئيس جديد للبرلمان، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلب تأجيل الجلسة التي كان المقرر عقدها في 20 سبتمبر الجاري.

وأضاف الحلبوسي خلال كلمته في منتدى الرافدين 2022 بالعاصمة بغداد، أنه لم يتدوال قرار استقالته مع أي شخص.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مجلس النواب، أنه سيعقد جلسة برلمانية الأربعاء، للتصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.