شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث هيئة الانتخابات بتونس: إقرار تسهيلات للمترشحين لجمع التزكيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، أن الهيئة لن تقبل الترشحات التي لن يعتمد أصحابها وثيقة التزكيات المنشورة بالموقع الرسمي للهيئة، عند جمعها.

وأوضح المتحدث أن من حق المترشحين للاستحقاق التشريعي القادم، الانطلاق في جمع التزكيات وفق ما ينص عليها المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، وذلك بعد أن صادقت هيئة الانتخابات على الوثيقة الأنموذج المتعلقة بالتزكيات.



وقال التليلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين إن الهيئة سهلت على المترشحين بدوائر الخارج جمع التزكيات عن بعد، أما بالنسبة للمترشحين في الداخل، فقد تم وضع تابع للهيئة في جميع المحليات، لتسهيل عملية التعريف بالإمضاء بالنسبة للمزكين.



وأضاف المتحدث أن الهيئة قد تقوم بتنظيم دورة ثانية للاقتراع، بعد أسبوعين من الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى في التشريعية، في صورة لم يتحصل مترشح أو أكثر على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى (50 % + 1) وفق ما ينص عليه المرسوم، نافيًا أن يكون لهيئة الانتخابات احترازات أو ملاحظات بشأن هذا المرسوم.



وقد انطلقت، أمس الأحد، الفترة الانتخابية التشريعية في تونس والتي يُحظر خلالها الإشهار السياسي وبث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام طبقًا للقانون الانتخابي في البلاد.



وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في بيان، أنه يمنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لصالح مترشح أو حزب سياسي، منبهة إلى أن أي مخالفة لذلك سيتعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.