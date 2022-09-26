شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مبهرة للوازم وأسلحة الصيد والرحلات فى معرض أبو ظبى للصيد والفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات معرض أبو ظبى للصيد والفروسية، عروضا منوعة للوازم الصيد والرحلات وأسلحة الصيد بأنواعها تنافس العارضين فى استقدام الأغرب منها.

وتضمنت العروض عرض بندقية صيد بسعر 720 ألف درهم، وهي الأولى والوحيدة في العالم التي تحمل هذا التصميم الخاص بها وتمت صناعتها فى إيطاليا .

وقال جيوفانا فاوستي المسؤول الإيطالى عن جانب من عرض لبنادق صيد، "إنهم يشاركون هذا العام ببندقية منحوت عليها بالذهب والفضة رسومات نابعة من التراث الإماراتي، وتمتاز بخفة وزنها".

وأضاف أنه يتم عرض أسلحة الصيد، بلمساتها الجميلة، وتأخذهم إلى التاريخ البعيد ببنادق حديثة تمزج في تصاميمها بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهي مصنوعة من خشب الجوز المختار وفق درجات عالية الجودة ومطعمة بالذهب عيار 24 قيراطا، وتحتوي على قاذف تلقائي ونظام أقفال قابلة للفك باليد.

كما عرضت ضمن فعاليات معرض الصيد والفروسية، السكين "خنجر الصقر" من تصميم المصمم الفرنسي بيير ريفردي المتخصص بصناعة السكاكين الفنية، والحاصل على تكريم من وزارة الثقافة الفرنسية في 2004 لمهارته الحرفية.

وأوضح محمد الأميري، المدير التنفيذي لشركة إماراتية تعرض هذا المنتج أنّ السكين تم طلب تصميمها من قبل الفنان الفرنسي منذ أربع سنوات، وخلال هذه الدورة من معرض أبو ظبي للصيد تمّ عرض القطعة التي استغرق إنجازها خمسة أشهر، باستخدام التقنيات القديمة للصلب الدمشقي، وذخيرة من الأرابيسك المعدني الذي يحرك شفراته، وتمّ نحت الصقور والنجوم على جوهر السكين، بمستوى دقة عالي.

وأشار إلى أن مقبض السكين صنع من مواد ثمينة، مثل عاج الماموث، مع تركيبات مسبوكة فضية منحوتة يدويًا.

وأكد الأميري أن السكين هي نسخة واحدة، لذلك فإنّ اقتنائها يُعدّ فرصة لهواة الصيد لأنها تعتبر بمثابة تحفة فنية.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 19 من المعرض الدولى للصيد والفروسية (أبوظبى 2022) بتنظيم من نادى صقارى الإمارات، فى مركز أبو ظبى الوطنى للمعارض، ومقرر أن تتواصل حتى 2 أكتوبر القادم تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة، رئيس نادى صقارى الإمارات.

وتضمنت الفعاليات عروضا منوعة للوازم الصيد والرحلات، وقال شبيب العجمي المسئول عن منتجات صيد ورحلات إنه يُقدّم للجمهور حزمة واسعة من أدوات الصيد ورحلات البر، ومن تلك الأدوات المعنية بالبيئة الصحراوية والتي يسهل نقلها برفقة عشاق الحياة البرية، أجهزة المطبخ وتجهيزات الخيام والمفروشات وأواني الطعام وصنع الشاي والقهوة والأغطية، وكذلك الأدوات البسيطة المستخدمة في عمليات الصيد والقنص.

وأضاف أن من بين المعروضات كذلك المفروشات التي تناسب المبيت في بعض السيارات الواسعة، ونماذج من دورات المياه الصحراوية المتنقلة، وأجهزة وأدوات المطبخ، وأجهزة الطهي بالاعتماد على الفحم، ومولدات الكهرباء النقالة.

وأوضح العجمي، أنّ المشاركة في هذه الحدث تُعتبر إضافة للعاملين في عالم الصيد والفروسية بما يضمّه من مئات العارضين من مختلف دول العالم الذين يتشاركون في الاهتمام بالصيد بأشكاله المختلفة.

يذكر أن الدول المُشاركة فى (أبو ظبى 2022): مصر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، الهند، العراق، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، لبنان، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، منغوليا، المغرب، هولندا، نيوزيلاندا، سلطنة عمان، باكستان، بيرو، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، سلوفاكيا، الشيشان، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السودان، السويد، سويسرا، سوريا، تايوان، تايلاند، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، ودولة الإمارات.



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