شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب العراقي" يحدد الأربعاء المقبل للتصويت على استقالة رئيس المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسته والتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه.



وأوضح المجلس - في بيان له اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المجلس سيعقد يوم الأربعاء المقبل جلسة في الساعة الواحدة ظهرا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.



وتجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.