شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وكالة "الطاقة الذرية" تنتخب اليمن نائبا لرئيس الدورة الـ66 لمؤتمرها العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتُخب اليمن، اليوم الاثنين، لمنصب نائب رئيس الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.



وقال مندوب اليمن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيثم شجاع الدين، وفقا لقناة "اليمن"الفضائية، إن انتخاب اليمن يعد نصرا للدبلوماسية اليمنية في أروقة الوكالة في ظل محاولات عرقلة التوافق داخل مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.



‎ وسيناقش المؤتمر على مدار خمسة أيام المواضيع المتصلة بالتعاون التقني والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في علاج أمراض السرطان.