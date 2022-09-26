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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن أناتولي ألتشتاين، كبير الباحثين في مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه ليس مستبعدا الإعلان عن نهاية جائحة "كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.

عالم فيروسات روسي يحدد موعد نهاية جائحة فيروس كورونا

ويقول عالم الفيروسات الروسي في حديث إلى صحيفة "إزفيستيا"، "برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر. ولكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول، مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة".

ويضيف، سيلعب العامل المناعي في المستقبل القريب، دورا مهما جدا في مسار الجائحة. لأنه حاليا لا يمكن القول إن البشرية "غير محصنة ضد الوباء، لذلك سيستمر". بل يمكن القول بأن الإصابات ستنخفض وكذلك الوفيات.

أعلن الدكتور سيمون ماتسكبيليشفيلي، أخصائي أمراض القلب، عضو مراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـ "كوفيد-19" يتغير ببطء، لذلك سوف يتلاشى تدريجيا.



وقال الخبير، "أعتقد أن تاريخ الفيروس التاجي سوف يتلاشى تدريجيا ببطء، خاصة مع بداية حملة التلقيح الشاملة ضد الفيروس. والمثير في الأمر أن هذا الفيروس يتغير نادرا. لذلك سنتمكن من التغلب عليه تماما".

ووفقا له، لن تكون هناك موجة ثانية للجائحة، بل من المحتمل أن تحدث زيادة طفيفة في عدد الإصابات، نتيجة عودة الناس إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم. وأضاف، "أعتقد من حيث المبدأ، هذه الحالة ستتلاشى بحلول نهاية السنة الحالية".

وحول بداية حملة التلقيح بلقاح "سبوتنيك-V"، أشار الأخصائي، إلى أنها لا تعني تلقيح جميع الراغبين، وقال، "انطلاق حملة التلقيح العام، لا يعني يمكن شراء اللقاح أو الذهاب إلى المستوصف والحصول عليه. لقد بدأت الآن المرحلة الثالثة، التي تعتبر المرحلة الأساسية في اختبار هذا اللقاح".

وأضاف، كانت نتائج الاختبارات السابقة جيدة، والخبراء واثقون من عدم خطورته، وقال "نحن نعلم أنه يحفز تكون الأجسام المضادة. والآن سيتم اختباره على المتطوعين، الذين يمكنهم التسجيل مسبقا والحصول على اللقاح، لتحديد فعاليته في الوقاية من العدوى الحقيقية".

وأشار الطبيب، إلى أنه بعد الحصول على نتائج اختباره على المتطوعين الذين أعمارهم 18-60 سنة، ستبدأ حملة اختباره على متطوعين من كبار السن، أعمارهم فوق 60 سنة، وعلى الذين يعانون من أمراض مزمنة. لأن هؤلاء هم ضمن مجموعة الخطر، وهم بحاجة لهذا اللقاح أكثر من غيرهم.

وأضاف، وقد لا يحتاج الأطفال إلى هذا اللقاح، وقال "وفقا للبيانات الأخيرة، نلاحظ أن الأطفال لا يصابون بهذا المرض. ويمكنهم تكوين أجسام مضادة، ويمكن أن يصابوا بالعدوى، ولكن لا تظهر عليهم أعراض المرض، وعمليا لا توجد بينهم وفيات بسبب المرض. بينما اللقاح ضروري بشكل خاص لمن تجاوز عمره 60 سنة.

أعلنت وزارة الصحة السويسرية أنها ستتلف 10.3 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا بعد انتهاء صلاحيتها هذا الأسبوع.

سويسرا تتلف أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كوروناتطوير قناع يمكنه اكتشاف فيروسات الجهاز التنفسي - بما في ذلك كورونا - في غضون 10 دقائق فقط

وأشارت الوزارة إلى أنه "ليس أمامها خيار سوى إتلاف الجرعات بعد انتهاء صلاحيتها الأربعاء الماضي"، وفق ما نقلت وكالة "كيستون-إيه تي إس" للأنباء.

وأوضحت الوزارة أن 2.5 مليون جرعة مخزنة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري، و7.8 ملايين في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا، مؤكدة تقريرا لموقع الأخبار السويسري "بيوباشتر" قدر قيمة الجرعات التي ستتلف بنحو 280 مليون فرنك سويسري (285 مليون دولار).

وقالت الوزارة إن نحو 3.5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا الجديد والمعدل ستكون متاحة عندما تبدأ سويسرا حملة التعزيز التالية الشهر المقبل.

ولفتت وزارة الصحة السويسرية إلى استراتيجية الشراء المبكر في السباق لتطوير لقاحات لمواجهة جائحة كورونا، حيث أنها كانت قد طلبت جرعات كثيرة من مختلف الشركات المصنعة، إذ قدر موقع "سويس انفو" الإخباري في يونيو أن لدى سويسرا فائضا بنحو 38 مليون جرعة من لقاحات ضد فيروس كوروناالمختلفة تنتهي صلاحيتها قبل نهاية العام.

ولقحت سويسرا التي سجلت 13556 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، نحو 70% من سكانها البالغ عددهم 8.7 ملايين نسمة.