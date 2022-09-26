شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يدمر قواعد لميليشيا الشباب جنوب غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمر الجيش الصومالى اليوم الاثنين، قواعد ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى بعض المناطق والقرى التابعة لمدينة واجد بمحافظة بكول جنوب غرب البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات اللواء الـ 260 من الكتيبة الـ 9 للفرقة الـ 60 للجيش الصومالي نفذت العملية العسكرية في مناطق "مدفوداي، وكوا، وغورو" وقرى أخرى تابعة لمدينة بكول، مشيرة إلى فرار عناصر ميليشيا الشباب من تلك المناطق قبل وصول الجيش.

وتشهد محافظات هيران، ومدغ، وجلجدود عمليات عسكرية يقودها الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين للقضاء على بقيا عناصر ميليشيا الشباب الإرهابية.

وكان نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة قد أعلن، في وقت سابق، مقتل أكثر من 30 عنصرا من ميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإصابة نحو 55 آخرين في محافظة جلجدود وسط البلاد.

