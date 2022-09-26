شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسلم إيطاليا رئاسة أعمال الدورة الـ66 للمؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت دولة الكويت، اليوم الاثنين، رئاسة أعمال الدورة الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا إلى دولة إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، أن سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا طلال الفصام قام بتسليم رئاسة الدورة الحالية -باعتبار الكويت الرئيس السابق للمؤتمر العام- إلى سفير إيطاليا لدى المنظمات الدولية إليساندرو كورتيزى بحضور ممثلين رفيعى المستوى من كافة الدول الأعضاء فى الوكالة.

ويناقش المؤتمر -الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر خمسة أيام- عددا من الملفات النووية الحساسة لاسيما برنامج إيران النووي وقدرات كوريا الشمالية النووية، إضافة إلى قضايا الحد من الانتشار النووى وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما من المقرر أن يناقش المؤتمر العام في جملة من مشروعات القرارات المتعلقة بتلك القضايا تمهيدا لاعتمادها في ختام الدورة يوم الجمعة المقبل.