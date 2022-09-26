شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى "المؤتمر العربى لنقل الدم" بتونس أواخر الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، بأن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، ستشارك في المؤتمر العربي الثالث عشر لنقل الدم "الاستخدام الرشيد للدم ومشتقاته والذي يعقد في تونس بالتنسيق والتعاون بين الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) ووزارة الصحة بالجمهورية التونسية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم) خلال الفترة من 28 - 30 سبتمبر الجاري.

وقالت أبو غزالة في تصريح اليوم الاثنين، إن هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن دورته العادية 53 التي انعقدت 27 فبراير 2020 وإن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب قدمت دعما ماليا قدره ثلاثين ألف دولار أمريكي إلى وزارة الصحة التونسية لدعم أعمال المؤتمر، مؤكدة أهمية دعم هذه المؤتمرات من أجل النهوض بقطاع خدمات نقل الدم وضرورة تنسيق الدول العربية في هذا المجال؛ بما يخدم تطوير خدماتها للارتقاء بهذا القطاع ولتبادل الخبرات، والاطلاع على كل ما هو جديد.

وأشارت أبو غزالة إلى أن جدول أعمال المؤتمر سيتناول العديد من الموضوعات المهمة ومنها التخطيط الاستراتيجي لخدمات نقل الدم الوطنية واستكمال الأنشطة الاستراتيجية العالمية للرابطة الدولية للبلازما والتجزئة والتخطيط الاستراتيجي الوطني في إدارة خدمات الدم.