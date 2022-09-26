شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يتوقع "عرضا خطيا" من الوسيط الأمريكى لترسيم الحدود مع إسرائيل بنهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، الاثنين، إن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أكد للرئيس ميشال عون، أن بيروت ستتلقى "عرضاً خطياً" من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بنهاية الأسبوع.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضافت الرئاسة أن بوصعب أطلع عون على نتائج زيارته الأخيرة الى نيويورك وآخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع الوسيط الامريكي آموس هوكستين.