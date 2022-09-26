شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا في سوريا لـ338 إصابة و29 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بمرض الكوليرا ليصل فى عدد من المحافظات السورية إلى 338 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 29 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية الدكتور زهير السهوي أن الإصابات تتوزع في محافظة حلب بمعدل 230 إصابة، ومدن دير الزور 55 إصابة، والحسكة 25، إصابة، واللاذقية 19 إصابة، وحمص 5 اصابات، والعاصمة دمشق 4 إصابات، مشيرا إلى أن الوفيات تتوزع في مدن حلب 25 ضحية ودير الزور وفيتان، والحسكة وفيتان.