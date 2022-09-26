شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستضيف القمة العربية الدولية للأمن السيبراني‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مملكة البحرين أنها ستستضيف القمة العربية الدولية للأمن السيبراني، خلال الفترة من السادس إلى الثامن من ديسمبر المقبل، بمركز البحرين العالمي للمعارض، وسط حضور ومشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

وقال مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وفقا لوكالة الانباء البحرينية اليوم الأحد، إن الأمن السيبراني يعد عاملًا رئيسيًا للأمن القومي والتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، حيث تلتزم المملكة بحماية مصالحها في الفضاء السيبراني، وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل معالجة التهديدات السيبرانية الحالية والمتنامية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

وتهدف القمة إلى تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على المبادرات العالمية وأحدث الاتجاهات في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على تقديم الحلول العملية ودراسات لأفضل الممارسات عبر القطاعات الرئيسية، حيث تجمع القمة الخبراء والقادة في مجال الأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم.

كما تهدف القمة إلى توفير منصة تأخذ المشاركين في رحلة شاملة من خلال ورش عمل محاكاة وندوات تفاعلية ومناقشات طاولة مستديرة، إضافة إلى عدد من التحديات والمسابقات الحية، التي ستضمن بناء قدرة كافية للأمن السيبراني، علاوة على ذلك، ستوفر منطقة الشركات الناشئة منطقة مخصصة للشركات الناشئة للتواصل مع صانعي القرار الرئيسيين والمستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع الشباب ودعم المواهب في مجال الأمن السيبراني.