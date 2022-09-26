شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وعاهل البحرين يؤكدان حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.



وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال لقاء الملك حمد، اليوم الأحد، مع الملك سلمان في قصر السلام في جدة، حيث بحثا مسار العلاقات التاريخية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة، والأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.



وأعرب الملك حمد عن اعتزازه بعمق العلاقات البحرينية السعودية وتميزها والحرص المتبادل على تقويتها والارتقاء بها في مختلف المجالات، مشيدا بالدور المحوري الفاعل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة والدفاع عن مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة.