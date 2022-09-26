شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية تحتفى بالعيد الوطنى الـ92 للمملكة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الأحد؛ احتفالية العيد الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور السفير عبد الرحمن بن سعيد مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية وكوكبة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة و الملحقين ومديري المكاتب ومنسوبي السفارة.وفق بيان السفارة السعودية.

وقدم التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى الأمير محمد بن سلمان والمواطنين السعوديين الكرام.

وقد أقامت السفارة، أمس السبت، احتفالا تم تخصيصه لأبناء الجالية السعودية من المقيمين والزائرين لمصر، وكان الدخول متاحا بجواز السفر أو الهوية الإلكترونية.

يمثل يوم 23 سبتمبر من عام يوما خاصا لدى السعوديين سواء داخل المملكة أو أبناء الجالية خارج أراضى المملكة، فهو العيد الوطنى للسعودية، حيث تحقق فى هذا اليوم توحيد كافة الأراضى السعودية تحت لواء دولة المملكة العربية السعودية، على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، يوم 1932 من القرن الماضى.