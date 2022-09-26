شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني عراقي: ضحية ومصابان بينهم ضابط رفيع في ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بإصابة ضابط برتبة مقدم ركن في الجيش العراقي وإصابة منتسب ووقع آخر ضحية، خلال عملية أمنية في ديالى.



وقال المصدر - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز - إن "مقدم ركن في الجيش العراقي أصيب مع منتسب فيما آخر ضحية خلال عملية تمشيط لمكان الضربة الجوية التي نفذت يوم أمس في نارين بمحافظة ديالي".. وبين أنه تم انسحاب القوة الأرضية واستدعاء طيران القوة الجوية لتمشيط المنطقة من جديد".