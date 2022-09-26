شكرا لقرائتكم خبر عن مُفتي فلسطين يحذر من اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من اقتحامات المستوطنين المتصاعدة لباحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحلتلة، مؤكدا أنها محاولات لخلق واقع جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.



وأكد الشيخ حسين - في تصريح صحفي، اليوم الأحد أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يحق لليهود ولا غيرهم أن يقوموا بتأدية أي شعائر تخصهم في رحابه، داعيا إلى موقف واضح وموحد للعرب والمسلمين للتدخل ووقف العدوان بحق الأقصى والمقدسات.



ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الجماهير الفلسطينية إلى التصدي لاقتحامات الجماعات اليهودية المُتطرفة والمستوطنين للمسجد الأقصى المُبارك وباحاته، ومنعهم من أداء صلواتهم التلمودية والنفخ بالبوق وتقديم القرابين، ومسيراتهم الاستفزازية خلال الأعياد اليهودية.



وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد دعت المستوطنين إلى حمل السلاح أثناء حضورهم إلى الكنس خلال "رأس السنة العبرية"، خاصة في مدينة القدس المحتلة.. ونشرت منذ صباح اليوم الآلاف من عناصرها خاصة في القدس المحتلة، وعززت قوات الشرطة وحرس الحدود بآلاف العناصر التي انتشرت حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة والطرقات المؤدية للمسجد الأقصى وشرق المدينة المحتلة، مما حول القدس إلى ثكنة عسكرية.



كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد، وتحفظت على هويات الوافدين للمسجد ودققت بها، فضلا عن فرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتبارا من عصر اليوم وحتى منتصف ليلة الثلاثاء ، كما قررت إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل مساء اليوم بحجة الأعياد اليهودية.