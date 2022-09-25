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الطيران العراقي يستهدف وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالي

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق استهداف وكر لتنظيم "داعش" بداخله إرهابيين اثنين في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى.


وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد أن عناصر الاستخبارات العسكرية تمكنت من رصد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي داخل وكر قرب بحيرة حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.


وأشارت إلى أنه تم تزويد طائرات القوة الجوية العراقية بهذه المعلومات، التي بدورها نفذت ضربتين جويتين بواسطة طائرات (F_16) على هذا الوكر وبداخله العناصر الإرهابية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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