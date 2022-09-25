شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة.. هذا ما يحدث بعد الإقلاع عن التدخين وتبني عادات صحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجدت دراسة موسّعة حديثة أن المقلعين عن التدخين الذين تبنوا نمط حياة صحي قد انخفض لديهم خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 27%، وانخفض خطر الوفاة من السرطان بنسبة 24%، ومن أمراض القلب بنسبة 28%، ومن مرض تنفسي بنسبة 30%.

مفاجأة.. هذا ما يحدث بعد الإقلاع عن التدخين وتبني عادات صحية



وتمتاز الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة بطول فترة المتابعة للمقلعين عن التدخين والتي استمرت 19 عامًا، لـ 159937 شخصًا.

ووفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس"، تضمن نمط الحياة الصحي الحفاظ على وزن الجسم، وتناول أطعمة صحية، وممارسة النشاط البدني.

ومن المعروف أن للإقلاع عن التدخين فوائد عديدة على الجهاز الهضمي واللياقة البدنية ومظاهر الشيخوخة.

وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن تبني عادات صحية يعزّز من فوائد خطوة الإقلاع عن التدخين، وأنه ينعكس إيجابيًا على طول العُمر.

الخميس 22 سبتمبر 2022 / 23:0824- منال داود

قال بحث جديد إن الذين يعانون أحلامًا سيئة متكررة في منتصف العمر، أكثر عرضة للإصابة بالخرف لاحقًا. وأشارت النتائج إلى أن وتيرة تكرار الكوابيس لسنوات أو عقود ترتبط بمشاكل في الذاكرة.

وأجريت الدراسة في جامعة برمنغهام، ونُشرت في مجلة "لانسيت" الطبية.

وقالت الدراسة إن الكوابيس يمكن أن تكون طريقة مفيدة لتحديد المعرضين لخطر الخرف مبكرًا.

وشملت الدراسة 600 شخصًا من الجنسين أعمارهم بين 35 و64 عامًا، مقارنةً مع 2600 شخص يفوقون 79 عامًا.

وبعد متابعة استمرت 9 أعوام، وجد فريق البحث أن الذين يعانون من الكوابيس على أساس أسبوعي أكثر عرضة بـ 4 أضعاف للإصابة بتدهور معرفي في العقد المةالي إذا كانت أعمارهم أقل من 60 عامًا، أما كبار السن فكانوا عرضة بمقدار الضعف للإصابة بالخرف.

ولاحظ الباحثون أن الخطر لم يتجاوز 41% بين النساء، وأن ارتباط الكوابيس المتكررة بمشاكل الذاكرة، يعني الرجال أكثر.

قالت دراسة أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد إن التعامل مع الفنون والقافة عبر الإنترنت قد يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية لدى الشباب. وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في فحص تأثير التفاعل مع الفنون عبر الإنترنت على الاكتئاب والقلق.

ونُشرت الدراسة في المجلة الأسترالية النيوزلندية للطب النفسي، وركزت على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا.

وقارن الباحثون بين التدابير المتعلقة بالاكتئاب والقلق، وبين إجراءات تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من القصص الإنسانية الواقعية وراء الفنون والتحف الموجودة في متحف أشموليان بمنطقة أوكسفورد.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة ريبيكا جي سيد شريف: "يُظهر تحليلنا أن الفنون والثقافة على الإنترنت يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية للشباب. تجربة الويب، التي تم إنتاجها بالاشتراك مع الشباب، كانت أكثر فاعلية في الحد من التأثير السلبي مقارنة بزيارة الموقع النموذجي للمتحف".

وقال الباحث المشارك آندي برزيبيلسكي: "تساهم هذه النتائج في كيفية فهمنا للروابط بين النشاط عبر الإنترنت والرفاهية مما يشير إلى إمكانية الوصول إلى الفئات الضعيفة من خلال الفنون والثقافة، وخاصة الشباب، والعديد من الذين يترددون في طلب المساعدة".

قالت دراسة أمريكية جديدة إن المراهقين الذين يعانون من سمنة مفرطة وخضعوا لجراحة لإزالة البدانة قبل الـ22، حافظوا على وزن منخفض لأكثر من 15 عامًا، وتجنّبوا مخاطر السكري والربو بنسبة 100%.

وتمتاز الدراسة بأنها الأطول متابعة للبيانات الصحية لما بعد الجراحة، والتي بلغت 20 عامًا.

وأشرف على الدراسة باحثون في جامعتي تكساس وميامي، وقالت إن المراهقين الذين خضعوا لجراحة إزالة السمنة تخلّصوا من 31.3% من الوزن، وحافظوا على وزنهم المنخفض الجديد أكثر من عقد.

ونُشرت نتائج الدراسة على موقع الكلية الأمريكية للجراحين، وقالت إن البيانات أظهرت تمتع هؤلاء بصحة جيدة لفترة تمتد 20 عامًا، حتى الآن.

ومن الفوائد الصحية التي عادت بها الجراحة للتخلص من البدانة على هؤلاء المراهقين، التخلص من الاكتئاب، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وبأمراض القلب المزمنة، وارتفاع الضغط والكولسترول، وتفادي مشاكل توقف التنفس أثناء النوم.