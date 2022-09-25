شكرا لقرائتكم خبر عن "المنفى" يثمن جهود المفوضية الأفريقية فى دعم المسار السياسي بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصها على دعم المسار السياسي من خلال حضور الملف الليبي في كل القمم الأفريقية، مشيرا إلى دور ليبيا الريادي والتاريخي في تأسيس الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبي، أن الجانبان ناقشا سبل دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي الدائم لتحقيق مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي الليبي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.