شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى: مؤتمر الشؤون الإسلامية جاء مناسبا فى زمانه ومكانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني عبدالعاطي أحمد عباس، أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين الذي تنظمه وزارة الأوقاف بعنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه)، جاء مناسبا في زمانه ومكانه وموضوعه.

وقال عباس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته بالمؤتمر - إن مناسبة المؤتمر للمكان تأتي من انعقاده في مصر بأزهرها الشريف ومؤسساتها الدينية العريقة وتاريخها الممتد في خدمة الإسلام والمسلمين، أما مناسبة المؤتمر للزمان والموضوع فهي نابعة من أن وقتنا الحالي يحتاج إلى مناقشة موضوع الاجتهاد والوقوف على أهميته بالنسبة لعالمنا الإسلامي.

وأشار إلى اهتمام المؤتمر بموضوع الاجتهاد، حيث تم تقديم نحو 38 بحثا يتعلق بقضايا الاجتهاد ووضعوا جميعا في كتاب ثم تم تقديم 23 ورقة بحثية يتم فيها مناقشة موضوع الاجتهاد بكافة جوانبه من قبل علماء ومفكرين من مختلف وشتى بقاع العالم.

وقال "إن الوصول إلى هذه النسخة يعني أن هناك أعمالا جليلة تقوم بها وزارة الأوقاف، وإشارة إلى أن جهودها متواصلة ومستمرة ،والوصول إلى النسخة الـ33 من المؤتمر دليل على استمرارية هذا العمل الجبار الذي سينعكس أثره على جميع مجتمعاتنا المسلمة".

ولفت إلى أنه إذا لم يكن لهذا المؤتمر من نجاح إلا باجتماع هذه الوفود والجنسيات من كافة أنحاء العالم فهذا يكفيه، لكن تم خلال المؤتمر تقديم أوراق عمل وأبحاث قيمة وثمينة يحتاجها المسلمون في جميع أنحاء العالم، وسعدنا بهذا المؤتمر وهو بإذن الله فاتحة خير في طريق اجتماع الأمة وأن تتوحد الفتوى وينضبط ويرفع هذا الاضطراب في المجتمعات المسلمة بسبب الفتاوى المتضاربة والادعاء من قبل بعض الناس أنهم مفتون فيثيرون الإشكالات في المجتمعات المسلمة ويشوهون بذلك الصورة الحقيقية للإسلام.

ووصف المؤتمر بأنه ناجح ومثمر ويظهر ذلك جليا من خلال العلماء والمفكرين والمسؤولين من وزارة الأوقاف الذين حضروا في المؤتمر ونسبة التفاعل الكبير الذي تشهده جلسات المؤتمر.

وتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وإلى الشعب المصري على انعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن تنعم بالأمن والسلام.

جدير بالذكر أن فعاليات أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين الذي تنظمه وزارة الأوقاف انطلقت أمس السبت تحت رعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبًا عن الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتعقد فعاليات المؤتمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من مائتي وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من (54) دولة لمناقشة (41) بحثًا من خلال خمسة محاور هي: الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر، صور الاجتهاد وضوابطه، المجتهدون وإعدادهم، نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، ونماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.