بدء أعمال الندوة الـ61 للجنة توحيد المفاهيم العسكرية التابعة للجامعة العربية

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القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الندوة الـ61 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة العقيد محمد حرسى عمر رئيس وفد جمهورية جيبوتى، خلفا للعقيد بوزينة نور الدين رئيس وفد الجزائر، وبمشاركة وفود تمثل القوات المسلحة بالدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، وبحضور السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى بالجامعة الدول العربية.

تناقش الندوة على مدى أسبوعين وحتى يوم السادس من أكتوبر، تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية العملياتية للقوات البحرية والجوية ولقوات الدفاع الجوى الصادرة عام 2007 من جامعة الدول العربية.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى بجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادى أهمية الندوة، خاصة أنها تنبع من تعزيزها فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، لما للمصطلحات الموحدة من أهمية فى تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربى العسكرى المشترك بين مختلف الدول العربية.

وأوضح الذوادى - فى كلمته الافتتاحية - أن موضوع الدراسة محل هذا الاجتماع هو "استكمال تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية العملياتية للقوات البحرية والجوية إلى جانب مناقشة استكمال تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية لقوات الدفاع الجوي؛ وذلك بقصد تجميعها وإصدار معجم للمصطلحات العسكرية (محدث) يتضمن توحيد كافة المصطلحات العسكرية المستخدمة فى القوات المسلحة العربية حتى عام 2022.

من جهته، أكد رئيس وفد دولة الجزائر (رئيس الدورة 60) أهمية انعقاد أعمال هذه الندوة فى إطار سلسلة الندوات الخاصة بتوحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بالدول العربية، والتى تهدف إلى استعمال لغة عسكرية موحدة، خدمة لمشروع بناء قوة عربية موحدة تضطلع بمهمة الدفاع عن مقدرات الأمة العربية لتزيد من وحدة الصف العربى رغم ما يعيشه ويشهده العالم العربى من أزمات وتجاذبات فرضتها أوضاع إقليمية ودولية.

بدوره، أكد رئيس وفد دولة جيبوتى (رئيس الندوة الحالية) أهمية هذه الاجتماعات من أجل توحيد المصطلحات العسكرية العملياتية للجيوش البرية والجوية والدفاع الجوي.