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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت دراسة عالمية جديدة اعتمدت على بيانات من 188 دولة إن تحسنًا طفيفًا طرأ على النظام الغذائي خلال آخر 3 عقود، ولا تزال دول قليلة هي التي تحقق نتائج جيدة في مؤشر التغذية الصحية الذي صممه فريق البحث.

دراسة عالمية لجودة التغذية تؤكد أن تحسن متواضع خلال 3 عقود



وأجرى الدراسة فريق من جامعة تافتس جمع بيانات من 1248 مسحًا غذائيًا تم في 188 دولة، بين 1990 و2018، وشمل الأطفال والكبار، وهو ما يميز هذه الدراسة كون الأبحاث السابقة لم تشمل ما دون سن الـ 25.

وصمّم فريق البحث مؤشرًا من 100 درجة لقياس مدى جودة النظام الغذائي في دول ومناطق جغرافية مختلفة، واشتماله على مزيد من الأطعمة الصحية كالخضروات والبقول والفاكهة والدهون الجيدة، وكميات محدودة من السكريات والصوديوم.

وأظهرت النتائج التي نشرها موقع "ميديكال إكسبريس"، أن جودة النظام الغذائي العالمي زادت بشكل متواضع بمقدار 1.5 نقطة، لترتفع من 38.8 في 1990 إلى 40.3 في 2018.

ووجد الباحثون أيضًا أنه في عام 2018، كانت 10 دول فقط تمثل أقل من 1% من سكان العالم لديها درجات غذائية تصل إلى 50 أو أعلى. وتضمنت فيتنام وإيران وإندونيسيا والهند، بمتوسط درجات 54.5.

وفي الوقت نفسه، تضمنت البلدان التي سجلت أدنى درجات على مؤشر جودة النظام الغذائي: البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة ومصر، حيث تراوحت الدرجات بين 27.1 و33.5.

وأظهرت النتائج أن الأطفال على مستوى العالم يميلون إلى استهلاك كميات أقل من الفاكهة والخضروات غير النشوية والمأكولات البحرية التي توفر أوميغا 3 مقارنة بالبالغين. وأنهم أيضًا استهلكوا المزيد من الملح والدهون غير الصحية.

ولاحظ الباحثون أن متوسط درجات جودة التغذية في 2018 للأطفال والبالغين كانت متشابهة، وتراوحت بين 38.2 و42. ومع ذلك، في معظم المناطق، يميل من هم أصغر من 5 سنوات، وأكثر من 75 عامًا إلى الحصول على أعلى درجات.

قالت دراسة جديدة إن تناول الفاكهة بانتظام يزيد امتصاص العناصر الغذائية المضادة للأكسدة، ما ينعكس إيجابيًا على الصحة النفسية، مقارنة مع رقائق البطاطس المقلية أو الحلوى، مثلًا.

واعتمدت الدراسة في جامعة أستون البريطانية على استبيان 428 شخصًا، تضمن البيانات الغذائية، وأسئلة عن الصحة النفسية.

ونُشرت النتائج في المجلة البريطانية للتغذية، وجاء فيها أن تناول الفاكهة الكاملة وجبة خفيفة بدل الوجبات المالحة، أو الحلوى يقلل أعراض الاكتئاب، ويعطي رفاهية نفسية أكثر.

ووجدت الدراسة أن تناول الفاكهة مرتين يوميًا أفضل من تناولها 4 مرات في الأسبوع للصحة النفسية، وأن هذه الوتيرة تحسن الإدراك.

ولم يرصد البحث تأثيرًا سلبيًا على الصحة النفسية لتناول عصير الفاكهة الطبيعية يوميًا.

وتتسق هذه النتائج مع بحث سابق في 2020 أكد أن تناول الفاكهة، بما فيها التوت، والموز، والمجففة بانتظام يقلل بشكل كبير من أعراض الاكتئاب.

قالت دراسة جديدة لجامعة ميريلاند إن تناول ما بين كوب و3 أكواب شاي يوميًا، يقلل خطر الإصابة بالسكري بشكل طفيف، لكن تناول 4 أكواب يخفض الخطر بـ 17%.

وتؤكد النتائج ما أشارت إليه أبحاث سابقة عن علاقة 3 أكواب شاي أخضر يوميًا بانخفاض خطر الوفاة والإصابة بالسكري.

ووفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي"، يحتوي الشاي خاصة الأخضر على نوع من مضادات الأكسدة يسمى البوليفينول، وتبين أن تأثيره فعّال في خفض الالتهابات.

واعتمد فريق البحث على تحليل تأثير الشاي على 5199 شخصًا من خلال بيانات للتغذية في دراسة صينية، ومقارنة التحليل مع نتائج 19 دراسة أخرى.

وكشفت النتائج العلاقة بين استهلاك أنواع الشاي المختلفة بما فيها الأسود وتراجع خطر الإصابة بالسكري عند استهلاك عدة أكواب يوميًا.