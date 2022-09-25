جمعية مصارف لبنان: استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من الاثنين

القاهرة - سامية سيد - قررت جمعية مصارف لبنان، الأحد، استئناف أعمال المصارف، بداية من الاثنين، "عبر قنوات يحددها كل مصرف".



وحسب موقع الشرق، أضافت الجمعية أن المصارف ستنفذ "عمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها، وعبر الصرافات الآلية للجميع، ما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها".

وتابعت: "يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أية حاجة ملحّة أخرى له بالسرعة الممكنة".

وعقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعاً، الأحد، للتداول بشأن وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء، وذلك في غياب الحماية الكافية من قبل الدولة، بحسب بيان صادر عن الجمعية.