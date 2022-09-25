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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قد يبدو الدخول إلى غرفة لإطلاق صرخة جيدة طريقة مفيدة للتخلص من التوتر، لكن الخبراء يقولون إن هناك القليل من الأدلة على أن هذا النهج يوفر فوائد طويلة الأجل للصحة العقلية.

هل يساهم قليل من الصراخ في الوصول لصحة عقلية أفضل؟.. خبراء يوضحون

ابتكر عالم النفس آرثر جانوف علاج الصراخ البدائي (PST) في أواخر الستينيات، ويستند إلى فكرة أن صدمات الطفولة المكبوتة هي أصل العصاب" وهو اضطراب عصبي وظيفي"، ويمكن أن يساعد الصراخ في التخلص من الألم، وأصبح هذا النهج شائعا في السبعينيات. ويقول الخبراء المعاصرون إن العلاج ليس لديه سوى القليل من الأدلة لدعم استخدامه.

يقول البروفيسور ساشا فروهولز من قسم علم النفس في جامعة زيورخ - والذي يتضمن بحثه الآليات المعرفية والعصبية لإنتاج الصوت والمعالجة العاطفية:" في رأيي، لا يوجد دليل علمي على أن العلاج البدائي بالصراخ له أي آثار إيجابية في علاج الاضطرابات العقلية والنفسية، بالنظر إلى أن العلاج النفسي الحديث هو نهج علاجي قائم على الأدلة، فلا توجد مدرسة علاج نفسي جادة تستخدم أي عناصر من العلاج البدائي بالصراخ اليوم".

وأضاف فروهولز: "يعتمد PST أيضا على افتراض خاطئ جزئيا أن أحداث الحياة المبكرة الصادمة يتم تخزينها كمجموعات عقلية وجسدية "مثل السجن" لا يمكن حلها إلا عن طريق "الخروج".

أشار فروهولز أيضا إلى أن العلاج الأولي بالصراخ يستخدم في الغالب صرخات الغضب، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال "نحن نعلم أن مثل هذه التعبيرات المتسقة عن الغضب كطريقة علاجية ليس لها آثار سلبية على النتيجة العلاجية، ويُظهر بحثنا أن الصرخات الإيجابية - الفرح والسرور - هي أكثر صلة بالبشر، وتحث على الترابط الاجتماعي كأثر إيجابي."

قالت الدكتورة ريبيكا سيمنز ويلر، كبيرة المحاضرين في علم النفس في جامعة برمنغهام سيتي، إنها تشك أيضا في الفوائد طويلة المدى للصراخ على الصحة العقلية، على الرغم من أنها قالت إن القليل من البحث قد تم إجراؤه.

وأضافت: "الوضع الحالي للأشياء هو أننا لا نعرف حقا، ولكن بناء على ما نعرفه، من غير المحتمل أن يكون مفيدا".

وكان من بين المخاف التي طرحتها ويلر، أن الصراخ أو سماع صراخ الآخرين يمكن أن ينشط آلية "القتال أو الهروب" في الجسم، مما يزيد من مستويات الأدرينالين والكورتيزول.

وتابعت: "هذا العلاج هو عكس ما نفعله بعلاجات أخرى مثل التأمل أو اليوغا، والتي عادة ما تنشط الجهاز العصبي السمبتاوي الذي يساعدك على الإبطاء، وتقييم، والسماح لقشرة الفص الجبهي بالحصول على بعض الجلوكوز مرة أخرى... وتساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل ".

وأضافت سيمنز ويلر أنه إذا أصبح الصراخ عادة، فقد يعيق أيضا اتخاذ إجراءات أخرى قد تكون أكثر فائدة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشاعر، لكنها أشارت إلى أن السياق مهم، ومن الممكن أن يساعد الصراخ إذا تم إجراؤه في مجموعات ويسمح للناس بالترابط.

وختمت ويلر: "أنا أشكك للغاية بشأن الفوائد المحتملة، خاصة على المدى الطويل، لكن إذا كنت تريد أن تفعل ذلك من أجل الضحك، فلم لا؟، ربما ستشعر بالرضا لبضع دقائق، لكنني لا أعتقد أن له أي إمكانات كعلاج دائم ومستمر".

يحدث التخثر الوريدي العميق (DVT) عند وقوع جلطة دموية (تجلط) في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين.

وتصبح هذه الحالة مميتة إذا انفصلت الجلطة وانتقلت عبر مجرى الدم. وكما هو الحال مع جميع الحالات الطبية، فإن الوقاية أفضل من العلاج، خاصة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وحذر باحثون من أن هناك أطعمة تساهم في تراكم الترسبات في الشرايين قد تعرض الجسم أيضا لأمراض أخرى من خلال الالتهابات. ويمكن لهذه الالتهابات، بمرور الوقت، أن تبدأ في التدخل في آليات تخثر الدم في الجسم وتمهد الطريق لتجلط الأوردة العميقة.

ووفقا لموقع WebMD، فإن الالتهاب هو طريقة شفاء تلف الخلايا من الغزاة العشوائيين في الجسم.

ومع ذلك، يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في حدوث التهاب طويل الأمد وقد يؤدي إلى إصابة الجسم بأمراض خطيرة.

وهذا بدوره قد "يمنع الدم من الحركة بشكل صحيح"، أو يمنع قدرته على التجلط، كما يوضح الموقع الصحي.

وبشكل أساسي، فإن نفس الأطعمة التي تسبب تراكم البلاك في الأوعية الدموية هي التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

ولذلك، ينصح الخبراء في موقع WebMD أي شخص يرغب في تقليل مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة بـ "الابتعاد عن":

- الأطعمة المكررة / المصنعة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والأطعمة المعبأة مسبقا والوجبات السريعة والمعجنات والبسكويت والبطاطس المقلية

- المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى

- الحلويات

- الدهون المتحولة، مثل المارغرين

- اللحوم الحمراء والمعالجة

وبالنسبة للحوم الحمراء والمعالجة والدهون المتحولة، وجدت بعض الأبحاث أن الخطر أكبر بالنسبة للنساء أكثر من الرجال.

وكانت هذه نتيجة إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة American Journal of Epidemiology، والتي أوضحت: "بالنسبة لتناول اللحوم الحمراء والمعالجة والأحماض الدهنية غير المشبعة، لم يعثر على ارتباط لدى النساء. ومع ذلك، في الرجال تم العثور على ارتباط إيجابي كبير".

كما وقع استكشاف الصلة بين المحليات واضطرابات التمثيل الغذائي للقلب في دراسة نشرت في مجلة Thrombosis and Thrombolysis.

وكتب الباحثون في تقريرهم: "أظهرت العديد من الدراسات أن الفركتوز يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تعزيز تصلب الشرايين. وفي الآونة الأخيرة، وقع اقتراح دور محتمل للفركتوز في تجلط القلب والأوعية الدموية ولكن مع نتائج مثيرة للجدل".

وبعض أسوأ المذنبين هو الفركتوز الحر، والذي يشتهر بارتفاع ضغط الدم بشكل كبير. لكن هذه الأطعمة تزيد أيضا من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يتسبب في حدوث شذوذ في عملية التخثر.

وفي الواقع، تشير الأبحاث إلى أن ارتفاع نسبة الجلوكوز لا يمثل فقط فرصة لتكوين جلطات الدم ولكنه يقلل أيضا من قدرة الجسم على إذابة هذه الجلطات بشكل طبيعي.

وتعمل الأطعمة المصنعة بطريقة مماثلة بسبب محتواها العالي من الملح، من خلال الضغط على القلب، ويمكن أن تسبب النظم الغذائية عالية الصوديوم مشاكل في كيفية تدفق الدم وتجلطه.