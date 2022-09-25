شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: مشروبات الطفل الدارج الاصطناعية لا تلبي احتياجاته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت دراسة أمريكية جديدة إن مبيعات مشروبات الأطفال بين سن عام و3 أعوام تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تلبي احتياجاته الغذائية مقارنة بما تتيحح تغذية جيدة للطفل، كما أنها لا تخضع لقواعد حليب الأطفال المخصص لسن أقل من عام واحد.

دراسة: مشروبات الطفل الدارج الاصطناعية لا تلبي احتياجاته



وحذّرت الدراسة من أن الشركات قد أقنعت الآباء أن الأطفال بحاجة إلى مزيد من السوائل، وأن ذلك سبب رواج هذه النوعية من منتجات الحليب الاصطناعي للطفل الدارج، بينما تسمح التوصيات الطبية للطفل بعد بلوغه عامًا بتناول حليب البقر أو بدائل الحليب، وهو ما يوفر له مغذيات كافية.

ووجدت الدراسة التي نشرها موقع "ميديكال إكسبريس"، أن 60% من الآباء ومزودي الرعاية للأطفال يعتقدون أن هذه المنتجات توفر مغذيات لا يوفرها الطعام العادي، وهو مؤشر يبعث على القلق.

وقال الدكتور أنتوني بورتو، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في جامعة ييل، إنه يشعر بالقلق من أن هذه المنتجات يمكن أن توفر للأطفال الصغار المزيد من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية أكثر مما يحتاجون إليه.

وأبلغ الآباء المشاركون في الدراسة عن إطعام أطفالهم تركيبة حليب أطفال ما بعد سنة لسد الفجوات الغذائية عندما لا يأكل الطفل ما يكفي، وهو مصدر قلق مشترك بين الآباء.

وقال الدكتور بورتو: "غالبًا ما يكون هذا الحليب الاصطناعي أكلة شرهة". لكنه أضاف: "في نحو عام من العمر، لا يصبح الأطفال جائعين بالطريقة التي كانوا عليها، ويمكن أن يقلق ذلك الوالدين، لكنها ظاهرة طبيعية تمامًا".

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يزداد لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول خلال الأشهر الـ 6 التالية للعدوى.

واعتمدت الدراسة على تحليل السجلات الصحية لأكثر من مليون شخص أعمارهم أقل من 18 عامًا، وتبين وجود زيادة نسبتها 72% في معدل تشخيص السكري من النوع الأول لدى من أصيبوا من هذه الفئة العمرية بكوفيد- 19.

وأجريت الدراسة في جامعة كايس ويسترن رسيرف في كليفلاند، ولم يؤكد البحث سبب هذا الارتباط بين تشخيص السكري من النوع الأول وبين العدوى، إلا أن هناك اقتراح علمي يفيد بأن العدوى تؤدي إلى استجابة مناعية تجعلها تهاجم الخلايا المنتجة للأنسولين، وبالتالي يتوقف إنتاج الجسم له.

ووفقًا لموقع "شبكة جاما" الطبية، شملت الدراسة بيانات صحية من 13 دولة، لـ 1.1 مليون شخص بين مارس (آذار) 2020 وديسمبر (كانون أول) 2021، وتم تقسيم المشاركين إلى فئتين: من هم أصغر من 9 سنوات، ومن هم بين 10 و18 عامًا.

ووجد الباحثون تماثلًا في النتائج بين الفئتين العمريتين، وأن الزيادة في تشخيص السكري من النوع الأول لدى المصابين بكورونا بلغت 72% لدى من هم أقل من 18 عامًا.

وحذّرت النتائج من انتشار كورونا المستمر بين الأطفال والمراهقين، وأن السكري من النوع الأول يمثل تحديًا مدى العُمر.

كشف بحث جديد أن الإجهاد قد يؤثر على خصوبة المرأة ويقلل احتمال الحمل خلال دورة الحيض والإباضة.

وأجريت الدراسة في جامعة جنوب شرق الصين، وقيم فريق البحث مستوى إجهاد 444 امرأة كن يحاولن الحمل، وتضمن التقييم 9 مؤشرات منها ضغط الدم، ومستوى الغلوكوز، والكولسترول، والهرمونات ذات الصلة بالإجهاد والتوتر، مثل الكورتيزول والنورأدرينالين.

ووفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس"، اشتمل تقييم الإجهاد على 10 درجات، وتوصل الباحثون إلى أن النساء اللاوات بلغت درجة إجهادهن 9 من 10 كن أقل عرضة للحمل خلال عام.

وانخفضت درجة الخصوبة النساء اللاواتي بلغت درجة إجهادهنبين 5 و10 بنسبة 59% من النساء اللاتي حصلن على صفر من 10 في مستوى إجهادهن وتوترهن.

ورغم أن تقييم الإجهاد والتوتر معقد، إلا أن نتائج الدراسة تشير إلى أهمية خفض الإجهاد لنجاح الحمل.