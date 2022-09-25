شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن دعمها لترشيح فلسطين لتصبح الدولة العضو رقم 194 بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر دعمها ترشيح فلسطين لتصبح الدولة العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حول فلسطين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أن لعمامرة أكد دعم بلاده للطلب المُقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري، خلال كلمته، أن قبول فلسطين سيسهم في تسوية القضية الفلسطينية، وسيضع قوة الاحتلال أمام مسؤولياتها.. موضحا أن صمت المجتمع الدولي وسياسات الأمر الواقع يقوض أي أمل في تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية.

وأكد لعمامرة أن القمة العربية المقبلة في الجزائر ستشكل مرحلة مهمة في دفع ملف المصالحة الفلسطينية، واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.