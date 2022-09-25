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تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الجزائر خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة الجزائرية ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي مساء السبت - أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابات إلى 270 ألفا و637 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و284 شخصا ، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت "الصحة الجزائرية" المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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