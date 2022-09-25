شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الجزائر خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة الجزائرية ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي.